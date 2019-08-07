El Unicaja debutará en la pista del Manresa y recibirá en Málaga al Tenerife en la segunda jornada

El Unicaja debutará en la pista del Manresa y recibirá en Málaga al Tenerife en la segunda jornada

El primer partido en casa será el sábado 28 de septiembre a las 20.30 horas, en un encuentro con mucho morbo por el regreso de Salin, Díez y Shermadini

Enrique Miranda
ENRIQUE MIRANDAMálaga

Ya hay fecha y hora para el debut oficial del Unicaja 2019-2020. Será el próximo 25 de septiembre, un miércoles, a las 20.00 horas. El equipo de Luis Casimiro jugará en la pista del Manresa en la primera jornada de la Liga Endesa, según informó hoy la ACB.

Será el primer partido de una semana que tendrá jornada doble, ya que el fin de semana habrá de nuevo partido. El Unicaja empezará jugando en la pista del conjunto que entrena Pedro Martínez, que vivirá su tercera etapa en el conjunto manresano. Será un inicio también especial para Luis Casimiro, que vivió en Manresa su mejor etapa hasta ahora como entrenador, ya que con el club catalán logró el título de Liga en la temporada 1997-1998.

Al igual que el Unicaja, el Manresa es un equipo muy renovado cara a la próxima temporada, ya que hasta ahora ha realizado siete fichajes. Sí sigue en Manresa Ryan Toolson, viejo conocido de la afición malagueña.

El primer partido en casa será ese fin de semana contra el Iberostar Tenerife. Un encuentro lleno de morbo por el regreso a Málaga de Salin, Shermadini y Dani Díez, que han fichado este verano por el conjunto isleño. El Tenerife de Vidorreta es uno de los equipos que mejor ha fichado este verano (también ha hecho una profunda remodelación en su plantilla) y puede ser una de las revelaciones de la temporada. El partido en Málaga será el sábado 28 de septiembre, a las 20.30 horas.

No tendrá un inicio fácil el conjunto malagueño, porque le tocan varias muy complicadas. En la tercera jornada jugará en la pista del Baskonia, en la cuarta regresa a Málaga para jugar contra el Joventut y en la quinta se desplaza a La Fonteta para medirse al Valencia.

La Liga Endesa también anunció que la próxima temporada habrá nuevas franjas horarias. Se jugará los sábados a las 18.00 horas y a las 20.30 horas (partidazo) y el domingo a las 12.30 horas-13.00, a las 17.00 horas, las 18.30 horas (partidazo) y a las 20.00 horas.

El Unicaja ya conoce su calendario en la Eurocup. Debutará en la segunda competición europea el miércoles 2 de octubre, en casa ante el Buducnost.

Aquí todos los partidos:

JORNADA 1 (24-27 de septiembre):

VALENCIA BASKET CLUB - MORABANC ANDORRA

IBEROSTAR TENERIFE - RETABET BILBAO BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS

CLUB JOVENTUT BADALONA - REAL MADRID

BAXI MANRESA - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - COOSUR REAL BETIS

MONBUS OBRADOIRO - BARÇA

KIROLBET BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES

HERBALIFE GRAN CANARIA - CASADEMONT ZARAGOZA

JORNADA 2 (28 y 29 de septiembre):

CASADEMONT ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO

BARÇA - KIROLBET BASKONIA

RETABET BILBAO BASKET - VALENCIA BASKET CLUB

UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE

REAL MADRID - UCAM MURCIA CB

MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA

MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - BAXI MANRESA

COOSUR REAL BETIS - CLUB JOVENTUT BADALONA

* El encuentro entre San Pablo Burgos y BAXI Manresa se disputará el 2 de octubre por la participación del equipo burgalés en la fase previa de la Basketball Champions League.

JORNADA 3 (5 y 6 de octubre):

KIROLBET BASKONIA - UNICAJA

IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID

VALENCIA BASKET CLUB - COOSUR REAL BETIS

MORABANC ANDORRA - BARÇA

MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES

UCAM MURCIA CB - CASADEMONT ZARAGOZA

MONBUS OBRADOIRO - RETABET BILBAO BASKET

CLUB JOVENTUT BADALONA - SAN PABLO BURGOS

BAXI MANRESA - HERBALIFE GRAN CANARIA

JORNADA 4 (12 y 13 de octubre):

BARÇA - VALENCIA BASKET CLUB

REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA

HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA

UNICAJA - CLUB JOVENTUT BADALONA

IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO

MOVISTAR ESTUDIANTES - BAXI MANRESA

SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB

COOSUR REAL BETIS - CASADEMONT ZARAGOZA

RETABET BILBAO BASKET - KIROLBET BASKONIA

JORNADA 5 (19 y 20 de octubre):

MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID

VALENCIA BASKET CLUB - UNICAJA

KIROLBET BASKONIA - COOSUR REAL BETIS

BARÇA - HERBALIFE GRAN CANARIA

MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA CB

CLUB JOVENTUT BADALONA - MOVISTAR ESTUDIANTES

CASADEMONT ZARAGOZA - RETABET BILBAO BASKET

BAXI MANRESA - IBEROSTAR TENERIFE

JORNADA 6 (26 y 27 de octubre):

SAN PABLO BURGOS - VALENCIA BASKET CLUB

CASADEMONT ZARAGOZA - BARÇA

REAL MADRID - BAXI MANRESA

HERBALIFE GRAN CANARIA - CLUB JOVENTUT BADALONA

UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES

IBEROSTAR TENERIFE - KIROLBET BASKONIA

UCAM MURCIA CB - MONBUS OBRADOIRO

COOSUR REAL BETIS - MORABANC ANDORRA

RETABET BILBAO BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA

JORNADA 7 (2 y 3 de noviembre):

BARÇA - MONTAKIT FUENLABRADA

KIROLBET BASKONIA - REAL MADRID

VALENCIA BASKET CLUB - HERBALIFE GRAN CANARIA

MORABANC ANDORRA - UCAM MURCIA CB

UNICAJA - COOSUR REAL BETIS

MOVISTAR ESTUDIANTES - IBEROSTAR TENERIFE

SAN PABLO BURGOS - CASADEMONT ZARAGOZA

CLUB JOVENTUT BADALONA - MONBUS OBRADOIRO

BAXI MANRESA - RETABET BILBAO BASKET

JORNADA 8 (9 y 10 de noviembre):

REAL MADRID - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - KIROLBET BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE - SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA - BAXI MANRESA

UCAM MURCIA CB - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - MORABANC ANDORRA

CASADEMONT ZARAGOZA - CLUB JOVENTUT BADALONA

COOSUR REAL BETIS - BARÇA

RETABET BILBAO BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA

JORNADA 9 (16 y 17 de noviembre):

MORABANC ANDORRA - UNICAJA

KIROLBET BASKONIA - MONTAKIT FUENLABRADA

CLUB JOVENTUT BADALONA - IBEROSTAR TENERIFE

VALENCIA BASKET CLUB - CASADEMONT ZARAGOZA

BARÇA - MOVISTAR ESTUDIANTES

HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA CB

SAN PABLO BURGOS - COOSUR REAL BETIS

BAXI MANRESA - MONBUS OBRADOIRO

RETABET BILBAO BASKET - REAL MADRID

JORNADA 10 (23 y 24 de noviembre):

KIROLBET BASKONIA - VALENCIA BASKET CLUB

REAL MADRID - HERBALIFE GRAN CANARIA

UNICAJA - RETABET BILBAO BASKET

IBEROSTAR TENERIFE - COOSUR REAL BETIS

MONTAKIT FUENLABRADA - CLUB JOVENTUT BADALONA

UCAM MURCIA CB - BARÇA

MOVISTAR ESTUDIANTES - SAN PABLO BURGOS

MONBUS OBRADOIRO - MORABANC ANDORRA

CASADEMONT ZARAGOZA - BAXI MANRESA

JORNADA 11 (30 de noviembre y 1 de diciembre):

MORABANC ANDORRA - KIROLBET BASKONIA

BARÇA - IBEROSTAR TENERIFE

VALENCIA BASKET CLUB - MONBUS OBRADOIRO

CASADEMONT ZARAGOZA - REAL MADRID

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONTAKIT FUENLABRADA

SAN PABLO BURGOS - UNICAJA

CLUB JOVENTUT BADALONA - RETABET BILBAO BASKET

BAXI MANRESA - UCAM MURCIA CB

COOSUR REAL BETIS - MOVISTAR ESTUDIANTES

JORNADA 12 (7 y 8 de diciembre):

RETABET BILBAO BASKET - MORABANC ANDORRA

MOVISTAR ESTUDIANTES - CASADEMONT ZARAGOZA

MONTAKIT FUENLABRADA - VALENCIA BASKET CLUB

REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS

BAXI MANRESA - BARÇA

KIROLBET BASKONIA - CLUB JOVENTUT BADALONA

UNICAJA - HERBALIFE GRAN CANARIA

IBEROSTAR TENERIFE - UCAM MURCIA CB

MONBUS OBRADOIRO - COOSUR REAL BETIS

JORNADA 13 (14 y 15 de diciembre):

BARÇA - UNICAJA

COOSUR REAL BETIS - REAL MADRID

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO

VALENCIA BASKET CLUB - MOVISTAR ESTUDIANTES

MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE

UCAM MURCIA CB - KIROLBET BASKONIA

SAN PABLO BURGOS - RETABET BILBAO BASKET

CLUB JOVENTUT BADALONA - BAXI MANRESA

CASADEMONT ZARAGOZA - MONTAKIT FUENLABRADA

JORNADA 14 (21 y 22 de diciembre):

MOVISTAR ESTUDIANTES - UCAM MURCIA CB

CLUB JOVENTUT BADALONA - BARÇA

BAXI MANRESA - VALENCIA BASKET CLUB

UNICAJA - CASADEMONT ZARAGOZA

REAL MADRID - MORABANC ANDORRA

KIROLBET BASKONIA - SAN PABLO BURGOS

IBEROSTAR TENERIFE - HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO - MONTAKIT FUENLABRADA

RETABET BILBAO BASKET - COOSUR REAL BETIS

JORNADA 15 (28 y 29 de diciembre):

BARÇA - REAL MADRID

VALENCIA BASKET CLUB - IBEROSTAR TENERIFE

HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS

MORABANC ANDORRA - CLUB JOVENTUT BADALONA

MONTAKIT FUENLABRADA - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - RETABET BILBAO BASKET

MONBUS OBRADOIRO - MOVISTAR ESTUDIANTES

CASADEMONT ZARAGOZA - KIROLBET BASKONIA

COOSUR REAL BETIS - BAXI MANRESA

JORNADA 16 (4-6 de enero):

RETABET BILBAO BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES

SAN PABLO BURGOS - BARÇA

REAL MADRID - VALENCIA BASKET CLUB

UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO

KIROLBET BASKONIA - BAXI MANRESA

MORABANC ANDORRA - CASADEMONT ZARAGOZA

IBEROSTAR TENERIFE - MONTAKIT FUENLABRADA

CLUB JOVENTUT BADALONA - UCAM MURCIA CB

COOSUR REAL BETIS - HERBALIFE GRAN CANARIA

JORNADA 17 (11 y 12 de enero):

MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL MADRID

UCAM MURCIA CB - UNICAJA

VALENCIA BASKET CLUB - CLUB JOVENTUT BADALONA

BARÇA - RETABET BILBAO BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - KIROLBET BASKONIA

MONTAKIT FUENLABRADA - COOSUR REAL BETIS

MONBUS OBRADOIRO - SAN PABLO BURGOS

CASADEMONT ZARAGOZA - IBEROSTAR TENERIFE

BAXI MANRESA - MORABANC ANDORRA

JORNADA 18 (18 y 19 de enero):

MONTAKIT FUENLABRADA - BARÇA

REAL MADRID - KIROLBET BASKONIA

COOSUR REAL BETIS - UNICAJA

VALENCIA BASKET CLUB - UCAM MURCIA CB

MORABANC ANDORRA - MONBUS OBRADOIRO

IBEROSTAR TENERIFE - MOVISTAR ESTUDIANTES

SAN PABLO BURGOS - CLUB JOVENTUT BADALONA

CASADEMONT ZARAGOZA - HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET - BAXI MANRESA

JORNADA 19 (25 y 26 de enero):

BARÇA - COOSUR REAL BETIS

SAN PABLO BURGOS - IBEROSTAR TENERIFE

MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET CLUB

KIROLBET BASKONIA - MORABANC ANDORRA

HERBALIFE GRAN CANARIA - RETABET BILBAO BASKET

UCAM MURCIA CB - MONTAKIT FUENLABRADA

MOVISTAR ESTUDIANTES - UNICAJA

CLUB JOVENTUT BADALONA - CASADEMONT ZARAGOZA

BAXI MANRESA - REAL MADRID

JORNADA 20 (1 y 2 de febrero):

IBEROSTAR TENERIFE - BARÇA

REAL MADRID - CLUB JOVENTUT BADALONA

VALENCIA BASKET CLUB - RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA - KIROLBET BASKONIA

MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES

MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO - BAXI MANRESA

CASADEMONT ZARAGOZA - UCAM MURCIA CB

COOSUR REAL BETIS - SAN PABLO BURGOS

JORNADA 21 (8 y 9 de febrero):

KIROLBET BASKONIA - MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA - BARÇA

REAL MADRID - COOSUR REAL BETIS

UCAM MURCIA CB - IBEROSTAR TENERIFE

MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET CLUB

SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA

CLUB JOVENTUT BADALONA - MONTAKIT FUENLABRADA

BAXI MANRESA - CASADEMONT ZARAGOZA

RETABET BILBAO BASKET - UNICAJA

JORNADA 22 (29 de febrero y 1 de marzo):

BARÇA - BAXI MANRESA

MONTAKIT FUENLABRADA - KIROLBET BASKONIA

UNICAJA - REAL MADRID

VALENCIA BASKET CLUB - SAN PABLO BURGOS

MORABANC ANDORRA - HERBALIFE GRAN CANARIA

IBEROSTAR TENERIFE - CLUB JOVENTUT BADALONA

MONBUS OBRADOIRO - UCAM MURCIA CB

CASADEMONT ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES

COOSUR REAL BETIS - RETABET BILBAO BASKET

JORNADA 23 (7 y 8 de marzo):

MOVISTAR ESTUDIANTES - BARÇA

REAL MADRID - CASADEMONT ZARAGOZA

KIROLBET BASKONIA - IBEROSTAR TENERIFE

HERBALIFE GRAN CANARIA - VALENCIA BASKET CLUB

UCAM MURCIA CB - MORABANC ANDORRA

SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA

CLUB JOVENTUT BADALONA - UNICAJA

BAXI MANRESA - COOSUR REAL BETIS

RETABET BILBAO BASKET - MONBUS OBRADOIRO

JORNADA 24 (14 y 15 de marzo):

VALENCIA BASKET CLUB - KIROLBET BASKONIA

UNICAJA - BAXI MANRESA

BARÇA - SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA - IBEROSTAR TENERIFE

MORABANC ANDORRA - RETABET BILBAO BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA - REAL MADRID

UCAM MURCIA CB - MOVISTAR ESTUDIANTES

MONBUS OBRADOIRO - CLUB JOVENTUT BADALONA

CASADEMONT ZARAGOZA - COOSUR REAL BETIS

JORNADA 25 (21 y 22 de marzo):

IBEROSTAR TENERIFE - VALENCIA BASKET CLUB

REAL MADRID - BARÇA

UNICAJA - MORABANC ANDORRA

KIROLBET BASKONIA - CASADEMONT ZARAGOZA

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONTAKIT FUENLABRADA

SAN PABLO BURGOS - HERBALIFE GRAN CANARIA

BAXI MANRESA - CLUB JOVENTUT BADALONA

COOSUR REAL BETIS - MONBUS OBRADOIRO

RETABET BILBAO BASKET - UCAM MURCIA CB

JORNADA 26 (28 y 29 de marzo):

MORABANC ANDORRA - REAL MADRID

BARÇA - MONBUS OBRADOIRO

CLUB JOVENTUT BADALONA - VALENCIA BASKET CLUB

KIROLBET BASKONIA - RETABET BILBAO BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA

MONTAKIT FUENLABRADA - IBEROSTAR TENERIFE

UCAM MURCIA CB - BAXI MANRESA

MOVISTAR ESTUDIANTES - COOSUR REAL BETIS

CASADEMONT ZARAGOZA - SAN PABLO BURGOS

JORNADA 27 (4 y 5 de abril):

REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES

VALENCIA BASKET CLUB - BAXI MANRESA

SAN PABLO BURGOS - KIROLBET BASKONIA

BARÇA - CASADEMONT ZARAGOZA

UNICAJA - MONTAKIT FUENLABRADA

IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA

MONBUS OBRADOIRO - HERBALIFE GRAN CANARIA

COOSUR REAL BETIS - UCAM MURCIA CB

RETABET BILBAO BASKET - CLUB JOVENTUT BADALONA

JORNADA 28 (11 y 12 de abril):

UCAM MURCIA CB - REAL MADRID

VALENCIA BASKET CLUB - BARÇA

KIROLBET BASKONIA - HERBALIFE GRAN CANARIA

IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA

MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO

MOVISTAR ESTUDIANTES - RETABET BILBAO BASKET

CLUB JOVENTUT BADALONA - COOSUR REAL BETIS

CASADEMONT ZARAGOZA - MORABANC ANDORRA

BAXI MANRESA - SAN PABLO BURGOS

JORNADA 29 (15-17 de abril):

BARÇA - CLUB JOVENTUT BADALONA

SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID

UNICAJA - UCAM MURCIA CB

BAXI MANRESA - KIROLBET BASKONIA

HERBALIFE GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES

MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET CLUB

MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERIFE

COOSUR REAL BETIS - MONTAKIT FUENLABRADA

RETABET BILBAO BASKET - CASADEMONT ZARAGOZA

JORNADA 30 (18 y 19 de abril):

UNICAJA - BARÇA

REAL MADRID - IBEROSTAR TENERIFE

MORABANC ANDORRA - BAXI MANRESA

MONTAKIT FUENLABRADA - RETABET BILBAO BASKET

UCAM MURCIA CB - SAN PABLO BURGOS

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO

CLUB JOVENTUT BADALONA - HERBALIFE GRAN CANARIA

CASADEMONT ZARAGOZA - VALENCIA BASKET CLUB

COOSUR REAL BETIS - KIROLBET BASKONIA

JORNADA 31 (25 y 26 de abril):

RETABET BILBAO BASKET - BARÇA

MONBUS OBRADOIRO - UNICAJA

VALENCIA BASKET CLUB - REAL MADRID

KIROLBET BASKONIA - UCAM MURCIA CB

HERBALIFE GRAN CANARIA - COOSUR REAL BETIS

IBEROSTAR TENERIFE - CASADEMONT ZARAGOZA

SAN PABLO BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES

CLUB JOVENTUT BADALONA - MORABANC ANDORRA

BAXI MANRESA - MONTAKIT FUENLABRADA

JORNADA 32 (1-3 de mayo):

MOVISTAR ESTUDIANTES - KIROLBET BASKONIA

UNICAJA - VALENCIA BASKET CLUB

REAL MADRID - MONBUS OBRADOIRO

BARÇA - MORABANC ANDORRA

HERBALIFE GRAN CANARIA - BAXI MANRESA

MONTAKIT FUENLABRADA - CASADEMONT ZARAGOZA

UCAM MURCIA CB - CLUB JOVENTUT BADALONA

COOSUR REAL BETIS - IBEROSTAR TENERIFE

RETABET BILBAO BASKET - SAN PABLO BURGOS

JORNADA 33 (6-8 de mayo):

KIROLBET BASKONIA - BARÇA

VALENCIA BASKET CLUB - MONTAKIT FUENLABRADA

REAL MADRID - RETABET BILBAO BASKET

MORABANC ANDORRA - COOSUR REAL BETIS

IBEROSTAR TENERIFE - BAXI MANRESA

UCAM MURCIA CB - HERBALIFE GRAN CANARIA

MOVISTAR ESTUDIANTES - CLUB JOVENTUT BADALONA

SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO

CASADEMONT ZARAGOZA - UNICAJA

JORNADA 34 (9 y 10 de mayo):

HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL MADRID

BARÇA - UCAM MURCIA CB

UNICAJA - SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA - MORABANC ANDORRA

MONBUS OBRADOIRO - CASADEMONT ZARAGOZA

CLUB JOVENTUT BADALONA - KIROLBET BASKONIA

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COOSUR REAL BETIS - VALENCIA BASKET CLUB

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