El Unicaja en el escaparate
JOSÉ MIGUEL AGUILAR
Jueves, 6 diciembre 2018

El Unicaja ha vuelto a concitar la atención del mundo del baloncesto en España y en Europa gracias a una trayectoria exitosa tanto por el número de victorias conseguidas hasta el momento en las dos competiciones que disputa como por la forma de alcanzar el triunfo, trufado de grandes actuaciones, con un juego vistoso que enamora y con un rendimiento coral de una plantilla que parece hecha a la medida del hacedor de tantas satisfacciones, Luis Casimiro. El regreso a la tranquilidad en el banquillo gracias a la normalidad que transmite un entrenador que se ha hecho con las riendas del vestuario con suma facilidad es otro de los aspectos destacados de una temporada que está dando de qué hablar, pero para bien. Después de una década de frustraciones continuas, constantes altibajos, de una irregularidad que consumía tristeza y fracasos a raudales, el club de Los Guindos disfruta de una 'segunda juventud' como no se recordaba en las dos últimas décadas. No obstante, no debemos olvidar que el sello indeleble de la historia se pega de febrero a junio, y ahora solo estamos en los albores de diciembre.

El cumplimiento de los objetivos en noviembre es otro dato que resalta en la marcha de este Unicaja que ha sabido hasta sobreponerse a bajas sensibles, como la de larga duración de Alberto Díaz, y la esporádica de Jaime Fernández. Incluso la delicada situación de Dani Díez, con el que apenas contaba en el primer mes de competición, ha fortalecido a un grupo que destaca como tal, más allá del gran momento por el que atraviesa el base-escolta madrileño.

Un somero repaso a las estadísticas depara otro factor clave que explica la idílica situación que vive el Unicaja, instalado en la ola de la excitación continua. Hasta ocho jugadores sobresalen en los distintos apartados del juego (Jaime Fernández, Wiltjer, Shermadini, Lessort, Roberts, Salin y Suárez, y antes de lesionarse Alberto Díaz), incluso como equipo el cuadro malagueño lidera algunas clasificaciones –el mejor en porcentaje en tiros libres, el que más faltas recibe y el que menos pérdidas comete– que definen su privilegiada situación en la tabla, cuarto empatado con el segundo y a una sola victoria del líder en la Liga Endesa, y primero igualado con el segundo con el que se jugará el liderato de su grupo en la primera fase de la Eurocup.

Desde luego, que lo que más agrada a la afición es el carácter que está mostrando el equipo y la fiabilidad como local que le permite divertirse y divertir a unas gradas que bullen a la mínima ocasión, contando por victorias todos los partidos disputados en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Sin olvidar que fuera de casa ha logrado victorias de prestigio que le han permitido consolidar su trayectoria.

¿Un grupo con acento español en la Eurocup?

A falta de dos jornadas para que concluya la primera fase de la Eurocup, las cábalas se imponen a las estadísticas cara a conformar el Top 16, en el cual el Unicaja tiene muchas opciones de tener rivales españoles. Si gana en Kazan y es líder de su grupo, podría enfrentarse al Andorra si queda segundo, mientras si pierde en Kazan y el cuadro malagueño termina segundo de su grupo, podría enfrentarse al Valencia si mantiene su primera posición actual. Incluso hay una posibilidad que Unicaja, Valencia y Andorra se encuadren en el mismo grupo.

Tres victorias consecutivas

Casi seis años lleva el Unicaja sin encadenar una buena racha fuera de casa en su trayectoria continental. Ahora acumula tres victorias seguidas en la Eurocup (en Montenegro, Italia y Alemania) y el próximo 12 de diciembre juega en Rusia, por lo que en Kazán podría sumar la cuarta, algo que no consigue desde 2013, cuando en la Euroliga derrotó de enero a marzo como visitante al CSKA, Alba Berlín, Brose Baskets, Real Madrid y Anadolu Efes: 5 victorias de prestigio, sin duda. Desde 2009 no suma cuatro triunfos segudios como visitante en Europa.