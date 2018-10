El Unicaja no fichará para suplir la baja de Alberto Díaz Ñito Salas El presidente del club, Eduardo García, descarta cualquier incorporación CARLOS CONTRERAS Viernes, 19 octubre 2018, 13:25

El Unicaja no fichará para suplir la baja de Alberto Díaz. El presidente del club descartó esta posibilidad hoy, pese a que el jugador malagueño estará entre seis y ocho semanas lejos de las pistas por una rotura del tendón del conjunto isquiotibial de la pierna derecha.

«En este momento no nos lo planteamos, en absoluto. En la plantilla hay suficientes medios como para atender las necesidades del equipo. No hay mirlos blancos. También hay que ser conscientes que ahora mismo el equipo funciona, tiene los roles definidos y no es preciso acometer fichaje alguno. Tenemos que tener claro que a lo largo del año, recemos para que no haya muchas, surgen lesiones y esperemos que sean como esta de un periodo de recuperación relativamente corto. Pero, en cualquier caso, ahí está la plantilla para suplirlo«, dijo García en un acto esta mañana.

Sobre cómo se recompondrá el equipo por la ausencia de un jugador importante como Alberto Díaz, el presidente del club malagueño dijo que el técnico Luis Casimiro sabrá cómo hacerlo. «Son decisiones técnicas que no me corresponden, para eso está el entrenador. Estamos todos muy contentos de cómo se están desarrollando los primeros partidos. El equipo tiene margen y recorrido y esperemos que así sea», finalizó.