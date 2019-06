El Unicaja, con Francis Alonso en mente Si el jugador malagueño decide regresar a España, el club contempla el fichaje del escolta para después cederlo ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 23 junio 2019, 00:04

En plena configuración de la plantilla del Unicaja para la próxima temporada, con varias opciones encima de la mesa y el capítulo de entradas y salidas abierto, hay un nombre que genera mucho interés entre los aficionados malagueños. El malagueño Francis Alonso es una de las variables más interesantes que hay en el mercado ACB este verano, siempre que el jugador decida finalmente regresar a España.

Tras no ser seleccionado en el Draft esta semana, el escolta tratará de jugar la Liga de Verano con algún equipo de la NBA e incluso conseguir un contrato en Estados Unidos, algo complicado pero que no es descartable. La opción más probable es que Alonso logre su primer fichaje como profesional en Europa y ahí el Unicaja está muy pendiente. En el club malagueño están decididos a contratar al jugador formado en Los Guindos. El Unicaja tiene sus derechos en la Liga Endesa y ya presentó una oferta cualificada– por él, –en los mismos términos que se hizo con Rubén Guerrero–, pero no fue aceptada. Aunque los dos malagueños acaban de terminar su periplo por la NCAA, son casos distintos, ya que Alonso ha tenido un recorrido universitario muy sólido y su perfil de escolta anotador, con un excelente tiro exterior y buen entendimiento del juego, le puede abrir muchas puertas.

El club malagueño tendrá que negociar con el jugador y su agencia. si Alonso decide jugar en la ACB. Es un hombre atractivo para varios clubes españoles que ya se han interesado por él, pero el Unicaja tendrá la última palabra ya que siempre podría igualar cualquier oferta que llegue de un equipo español. La intención de los dirigentes de Los Guindos es atar al prometedor jugador y después cederlo a otro equipo para que pueda tener protagonismo y desarrollar todo su baloncesto. Los movimientos que está realizando el Unicaja hasta ahora, con la renovación de Jaime Fernández, el fichaje de Avramovic –que no es oficial, pero está muy avanzado– y la intención de renovar a Salin dejaría a Alonso sin minutos en el puesto de '2'. La opción de que pueda jugar en la Liga Endesa en un equipo que le garantice minutos y protagonismo seduce al Unicaja, que podría ver la evolución del malagueño cara a próximas temporadas. Claro que también hay que convencer a Alonso, que es libre para firmar por cualquier equipo de fuera de España. La decisión tendrá que esperar al menos hasta mediados de julio, ya que el que fuera jugador de Greensboro tiene decidido acudir a la Liga de Verano de Las Vegas que termina el día 15 del próximo mes.

No parece por tanto que la próxima temporada el Unicaja vaya a contar con el deseado trío de malagueños, con Díaz, Guerrero y Alonso, aunque se mantendrá la pareja que terminó la pasada temporada. El planteamiento del Unicaja es seguir contando con el marbellí como quinto pívot, después de que jugase algunos minutos al final de la temporada y que Luis Casimiro terminara satisfecho con su rendimiento.