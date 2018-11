El Unicaja también gana en la grada Panorámica del Palacio, en la jornada inaugural. / ACB Photo/M. Pozo El Palacio mejora su media de asistencia y es el cuarto pabellón con más público en la ACB y en la Eurocup ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 29 noviembre 2018, 00:40

Muy atrás quedan los tiempos en los que en las oficinas de Los Guindos se manejaba una lista de espera para poder hacerse con un abono del Unicaja. Era la época dorada del club, cuando se lograron los títulos de Liga y Copa del Rey y el baloncesto vivía un momento de gran popularidad en la provincia, con 10.000 socios por campaña. La temporada 2011-2012 –la que acabó con el despido de Chus Mateo y la llegada temporal de Luis Casimiro– fue la última que mantuvo esos números, con 9.500 abonados

Con el tiempo, las cifras de público que mueve el conjunto malagueño se han vuelto más reales, más mundanas y en los últimos años la cifra de abonados ha rondado entre los 7.000 y los 8.000 espectadores.

Los primeros partidos de la temporada ofrecen un repunte en la afluencia, aunque la Eurocup sigue sin enganchar a la afición

Claro que los resultados también ayudan o, en caso de ser negativos, todo lo contrario. Se notó un descenso brusco tras la temporada de Repesa y en los primeros años de Plaza hubo un ligero repunte. Ahora, en esta primera parte de la etapa que lidera Luis Casimiro, los datos de asistencia al Palacio de los Deportes de Málaga también reflejan unas cifras positivas, al alza con respecto a la temporada anterior.

Las cifras 7.984 Es la mejor entrada en lo que va de temporada en el Palacio, ante el Valencia Basket 5.040 Espectadores, el peor registro de esta campaña, ante el Rytas en la Eurocup

En estos dos primeros meses de competición, la media de asistencia al Martín Carpena está en 7.650 espectadores en la Liga Endesa, cuando el año pasado no se llegó a los 7.300 en la competición española. Coincide la cifra con el número de abonados con el que ha empezado esta temporada el club, en torno a los 7.600 socios, cuando el año pasado, con el regreso a la Euroliga, se alcanzaron los 8.000 socios. Sólo hay tres equipos de la competición española con mejores datos que el Unicaja. El San Pablo Burgos, que tras su regreso a la Liga Endesa está exhibiendo una afición de primer nivel (más de 9.000 espectadores por partido) encabeza la clasificación, seguido del Baskonia y del Real Madrid. El Valencia, que suele tener cifras similares a las del Unicaja pese a que su pabellón es más pequeño, en este inicio de temporada está algo por debajo (7.200). Tampoco parecen 7.600 espectadores una cifra muy importante para una provincia pujante como Málaga y con gran tradición baloncestística, pero está muy por encima de la media de los pabellones de la Liga Endesa (5.800 espectadores).

Desfase en la Eurocup

Está enganchando este nuevo Unicaja al público malagueño, con una versión muy ofensiva y con nuevos jugadores que ofrecen espectáculo como Jaime Fernández, Lessort o Wiltjer. Pero queda la asignatura pendiente de la Eurocup.

En los primeros partidos europeos de esta primera fase al Martín Carpena acuden de media 5.492 espectadores, un dato bastante pobre. No ayudan los días de partido ni los horarios (martes o miércoles, a las 20.45 horas) y tampoco los rivales. El equipo visitante más atractivo de esta primera fase es el Unics Kazán y no se llegó a los 6.000 espectadores en el Palacio. Aun así, el pabellón malagueño es el cuarto con más público de la Eurocup, superado por el Alba Berlín, el Valencia y el Partizán de Belgrado. En pabellones como el del Mornar Bar, el Mónaco o el Cedevita no se llega a los 2.000 aficionados por partido, una cifra indigna para la segunda competición europea.

Conforme avance el torneo y lleguen los partidos importantes, la respuesta del público 'cajista' en la Eurocup será mejor, como pasó el año del título.

Los datos

Liga Endesa

1 San Pablo Burgos: 9.066 aficionados de media.

2 Baskonia: 8.710 espectadores

3 Real Madrid: 8.380 espectadores en el Buesa Arena.

4 Unicaja: 7.650 espectadores por partido

Eurocup

1 Alba Berlín: 7.312 aficionados por encuentro en esta primera fase

2 Valencia: 6.341 espectadores.

3 Partizán: 6.004 espectadores

4 Unicaja: 5.492 aficionados han acudido de media en los partidos europeos