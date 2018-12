El Unicaja se libra del jugador más en forma de la Liga Shengelia, baja en el Baskonia para el encuentro del domingo por su reciente paternidad JUAN CALDERÓN Málaga Viernes, 21 diciembre 2018, 11:21

El Unicaja no tendrá que padecer al jugador más en forma de la Liga Endesa. Tal y como se apuntaba esta semana, Tornike Shengelia, ala-pívot del Baskonia, ha viajado a Estados Unidos para conocer a su tercer hijo. El georgiano, que si participó anoche en la derrota de su equipo ante el Barcelona, es el jugador más valorado del campeonato (19,6) y el tercer máximo anotador (15,5 puntos), por lo que su ausencia representa una baja sensible para el cuadro vasco y un alivio para el Unicaja que no tendrá que sufrirlo el domingo (19.30 horas).

El pequeño de la saga Shengelia, nació el pasado viernes 14 en Estados Unidos, mientras su padre se encontraba en Tenerife disputando la pasada jornada de la competición doméstica. La baja del jugador georgiano compensa la ausencia en el Unicaja de Carlos Suárez, que estará entre un mes y mes medio fuera de las canchas por una rotura de fibras en el gemulo de la pierna derecha.