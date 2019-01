El Unicaja necesita sumar hoy en Limoges su primera victoria a domicilio en el Top-16 Díez, Okouo y Wiltjer. / @daNIDIEZ11 Teledeporte emitirá el partido en su página web, por lo que sólo se podrá ver en directo por Internet (20.30 horas) ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 23 enero 2019, 00:39

Una semana después, el Unicaja se mide hoy (20.30 horas, en directo por la web de Teledeporte) al mismo rival al que ganó en el Palacio de los Deportes, el Limoges. En una competición tan corta e intensa como el Top-16, los equipos no pueden esconder nada y por eso jugar dos veces contra el mismo rival entraña cierta dificultad.

El conjunto malagueño ganó en casa (79-72) sin necesidad de un partido brillante e incluso con ciertos apuros. El buen arranque de Waczynki y la intensidad de Lessort le dieron la victoria al cuadro local y los hombres de Casimiro están hoy prácticamente obligados a obtener un resultado igual. El Unicaja busca su primera victoria a domicilio en este Top-16, para descartar al Limoges definitivamente y recortar distancia con el Valencia, líder del grupo por ahora. El conjunto valenciano se mide a las 19.00 horas al Estrella Roja en Belgrado, un partido también importante para los intereses del equipo malagueño.

Si gana el Valencia, reforzaría su posición como líder, aunque dejaría al Estrella Roja descolgado de la lucha por los 'play-off'. Respecto a su partido, el Unicaja espera una mejor versión del Limoges en el Palais des Sports de Beaublanc, al que no suelen ir más de 4.000 aficionados. Hardy, Miles, Howard o Samuels pueden hacer daño si el Unicaja no se muestra contundente en defensa. El partido de esta tarde supondrá el debut en la Eurocup con el equipo malagueño de Boatright, que no podía jugar hasta el inicio de la segunda vuelta.