El Unicaja hace oficial la renovación de Jaime Fernández Jaime Fernández, penetra en un partido contra el Real Madrid en presencia de Tavares. / ÑITO SALAS El club confirma la revisión de contrato del madrileño, que pasa a tener una cláusula de rescisión de al menos un millón de euros JUAN CALDERÓN Martes, 11 junio 2019, 17:57

Es oficial. Jaime Fernández será jugador del Unicaja hasta el año 2022. El club cajista hizo oficial la revisión de contrato del escolta madrileño de 25 años, aunque se apuntó que también se le ha mejorado el salario y aumentado la cláusula de rescisión, que pasará a ser de un millón de euros, como ya se informó el pasado fin de semana.

Fernández firmó el pasado verano un contrato por tres temporadas, de las que ya ha cumplido una en el Unicaja. Lo que se ha hecho es ampliar este acuerdo por un año más, para así consolidar el grupo de jugadores nacionales que compone junto a Suárez, Díez, Díaz y Rubén Guerrero, a los que podría unirse Francis Alonso si finalmente entra en la configuración de la plantilla definitiva.

El Unicaja activó esta revisión de contrato de Jaime Fernández tras su sensacional comienzo de temporada. Hasta Navidad no sólo fue el mejor nacional de la Liga, sino el mejor jugador del campeonato. Sus actuaciones lo colocaron en el punto de mira de algunos clubes europeos de primerísimo nivel y existía un riesgo evidente de que pudiese dejar el club atraído por una oferta de altura. Su cláusula era de 750.000 euros y se ha elevado hasta al menos el millón. Como es lógico, este cambio implica también que el salario del jugador es revisado al alza. Las conversaciones entre el agente del escolta y el Unicaja comenzaron antes de la Copa del Rey y, después de un primer encuentro poco productivo, las partes llegaron a un entendimiento que ha hecho posible este acuerdo.

Como no podía ser de otra manera, el jugador se ha mostrado contento por la ampliación. "Me he sentido muy a gusto tanto dentro de la pista como fuera, aquí en Málaga, he disfrutado mucho. Poder ampliar y estar más tiempo aquí es importante para mí porque como digo, donde te tratan bien tú quieres estar mucho tiempo, asi que ojalá esté muchos años más", dijo.

En su primera temporada en Málaga, el balance es bastante positivo: "Creo que ha sido un buen año para mí. Aquí hemos competido bastante bien y para mí ha sido una experiencia muy bonita. Espero hacerlo incluso mejor el año que viene y ayudar al equipo a seguir compitiendo por los títulos", afirmó.

También tuvo palabras para los aficionados que le han apoyado, especialmente durante el tiempo que estuvo lesionado: "Estoy muy agradecido a la afición, me han tratado de 10. He sentido el cariño desde el primer momento, me encanta jugar en el Carpena, me lo paso muy bien. Siento que aquí se vive el baloncesto de una forma especial por lo q e vivo en la calle. Me siento muy valorado, muy querido por la gente y espero devolverles de alguna manera ese afecto", destacó

¿Un deseo para el futuro próximo?: "Por desear, deseo todo. Me gusta que el club pueda estar en la pomada por cada título y algún día podamos ganar uno. Me parece que es un club competititvo, un sitio donde se vive el baloncesto bien y no hay que ponerse límites y confiar en que se puede competir por todo".