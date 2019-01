El Unicaja da un paso de gigante hacia los play-off de la Eurocup (77-78) @Eurocup Pese a los problemas en defensa y la falta de acierto exterior, Roberts y Lessort fueron capaces de liderar al cuadro malagueño ante el Limoges ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 23 enero 2019, 23:14

Enorme triunfo del Unicaja en la pista del Limoges en este inicio de la segunda vuelta de la Eurocup (77-78). No por juego, ni por espectáculo o sensaciones. Pero sí por la importancia que tiene la victoria lograda en Limoges (77-78), en una final apretado y con mucha presión para el conjunto malagueño. El conjunto malagueño supo sufrir y jugar los minutos finales para sumar su primer triunfo a domicilio en este Top-16. Eso, unido a la derrota del Estrella Roja ante el Valencia hace que el Unicaja tenga mucho ganado para pasar a la siguiente fase. Tuvo muchos problemas en defensa el Unicaja, con despistes alarmantes y falta de comunicación. También estuvo horrible en el tiro de tres (8 de 31) y durante muchos momentos se le vio falto de ideas. Pero hay que poner en valor la victoria en Francia, pese a que el cuadro de Casimiro no pasa por su mejor momento. Fue suficiente el gran trabajo de la pareja formada por Roberts (20 puntos y 23 de valoración) y Lessort (14 puntos y 26 de valoración).

Unicaja salió muy concentrado al Palais Des Sports de Beaublanc, conscientes de lo importante que era lograr una victoria lejos de Málaga. Wiltjer empezó enchufado y lideró las primeras ventajas visitantes. Primero fue un parcial de 0-6 y después se llegó al 4-11, tras un triple del canadiense. Aún no se habían cumplido los primeros cinco minutos de partido y el cuadro malagueño parecía tener la situación controlada. Claro que no iba a ser tan fácil. El Limoges fue entrando en el partido gracias a las buenas acciones individuales de Boutsiele en la zona y del alero Bouteille. El Unicaja se quedó estancado en los 11 puntos porque no metía de fuera y el parcial ahora fue favorable para los locales (13-11). Empezó a mover el banquillo Casimiro y la entrada de Boatright, pero sobre todo de Shermadini, le dieron otro aire al cuadro malagueño. El georgiano se convirtió en referencia absoluta del ataque malagueño y en algo más de dos minutos metió siete puntos y devolvió al Unicaja la ventaja (18-21). En el arranque del segundo cuarto el Limoges endosó otro parcial al Unicaja, sin demasiada tensión defensiva y tuvo que ser Boatright el que rompió la sequía con un espectacular jugada de triple más tiro libre. El base norteamericano era de las pocas amenazas exteriores del cuadro de Casimiro, porque ni Salin, ni Waczynski ni Fernández estaban acertados desde fuera. Fue Lessort el que tuvo que ponerle un punto más de energía al ataque visitante (38-40, al descanso).

Sin regularidad

Como en los últimos partidos, el Unicaja no terminaba de plantarse en el partido, de encontrar regularidad en su juego. Seguían los problemas de pérdidas de balón y de desacierto en el tiro exterior, con Wiltjer muy errático. Pero era en defensa donde el conjunto malagueño terminaba de desmontarse. El conjunto francés sacaba provecho continuamente de los despistes y la falta de comunicación atrás de los hombres visitantes y lograban canastas fáciles. Cuando además le entraron los triples al Limoges (primero Bouteille y después dos seguidos de Rousselle), las diferencias locales empezaron a ser preocupantes (57-51). Por fortuna, dos triples de Salin y de nuevo Boatright le permitieron al cuadro malagueño recortar distancias antes del último cuarto (61-58).

No estaba jugando bien el Unicaja, pero el Limoges tampoco supo rematar y todo apuntaba a un final igualado como el de la semana pasada en Santiago de Compostela. Roberts y Lessort tomaron el mando, pero ninguno de los dos rivales lograba una ventaja considerable. Un triple de Wiltjer puso el 72-72 a falta de 2:30, pero después el Unicaja encadenó dos pérdidas consecutivas, una de Waczynski y otra de Fernández. El partido estaba en un puño y ahí fue donde Roberts exhibió calidad y experiencia. Estuvo decidido cara al aro y fue un seguro de vida en el tiro libre. Con 73-74 y cinco segundo para el final, el base estuvo a punto de echarlo todo por tierra con una pérdida de balón, pero Salin recuperó inmediatamente en una acción que valía medio partido. Volvió a ir varias veces el Unicaja a la línea de tiros libres, pero supo jugar con cabeza los últimos segundos y se llevó el triunfo de Limoges (77-78).