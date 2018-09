El Unicaja termina la pretemporada con una abultada victoria (102-65)

El último ensayo del Unicaja en pretemporada, a sólo seis días para empezar la Liga Endesa en casa ante el Valencia, sirvió para que el conjunto malagueño mostrara una mejor imagen, ya con el equipo al completo, se divirtiera y ganara confianza cara al partido del próximo viernes. Además tuvo el premio del trofeo de la Copa Andalucía, tras vencer al Betis Energía Plus por un contundente 102-65. Kyle Wiltjer fue el más destacado en el apartado ofensivo, con 20 puntos y 20 de valoración (4 de 5 en triples) y Jaime Fernández tuvo una gran actuación, pese a que sus números no fueron tan llamativos (10 puntos y 3 asistencias). Llamó la atención el enorme porcentaje en triples, un 56% para los locales, lo que dio muestra de que será un arma recurrente esta temporada. También se pudo ver de nuevo un juego muy rápido, con el contraataque como primera opción ofensiva y cierta mejoría defensiva, aunque aún con carencias.

No sirve el partido de este domingo en Alhaurín de la Torre para sacar grandes conclusiones, como no sirvieron los anteriores amistosos. El Betis es un equipo con mucho menos potencial que el Unicaja, que tuvo este domingo algunas bajas y que no siquiera tiene su plantilla cerrada. Por eso Luis Casimiro le quitó importancia a la abultada victoria y reconoció que aún no sabe a qué nivel real está el cuadro de Los Guindos.

Había muchas ganas de ver en acción al Unicaja al completo, ya al final de la fase de pretemporada. El técnico puso de inicio un quinteto formado por Díaz, Fernández, Milosavljevic, Wiltjer y Lessort, en el que el peso ofensivo empezó sobre los hombros del exterior madrileño y sobre todo del ala-pívot. Fue el exjugador del Olympiacos el que empezó a marcar diferencias en campo ajeno. Con sus 2,08, sus largos brazos y su rapidez para ejecutar el tiro, Wiltjer se convierte en un rival muy difícil de defender para otros hombres altos. Dos triples consecutivos del canadiense pusieron el marcador en 12-6.

El otro protagonista del inicio del encuentro fue Jaime Fernández, muy activo en ambos lados de la cancha y tomando decisiones muy acertadas. Su presencia en pista, junto a Díaz o con Roberts, le ofrece al cuadro malagueño una variedad de recursos que habrá que aprovechar.

Si el ataque fluía, en defensa el cuadro malagueño no estaba poniéndole muchas dificultades al Betis, que lograba anotar por medio de Dee y Malmanis. Pese a que la diferencia de potencial y talento entre ambas plantillas era la habitual entre un equipo importante de Liga Endesa y un recién descendido a Leb Oro, no se reflejó en el marcador en el primer cuarto, que terminó 19-15.

Con Roberts en pista, que ya había jugado los últimos minutos del primer parcial, el Unicaja empezó a conectar con los hombres altos. En dos acciones consecutivas, el base norteamericano le sirvió en bandeja dos canastas a Shermadini bajo el aro. La intervención de Roberts y dos triples consecutivos de Wiltjer aumentaron la distancia (32-21). El conjunto sevillano dependía de los puntos de Dee y Borg, que seguían dando problemas a la defensa local. Al descanso se llegó con un favorable 44-33 tras una canasta de Salin en el último segundo.

En el tercer cuarto siguió Luis Casimiro rotando a sus jugadores y puso un quinteto con Roberts, Fernández, Waczynski, Wiltjer y Okouo. El Betis trató de acercarse en las primeras acciones y llegó a rebajar la barrera de los diez puntos (54-42). La entrada de Suárez, que anotó dos triples casi consecutivos y la mayor presencia en la zona de Shermadini volvieron a darle al cuadro malagueño un colchón de más de 15 puntos (68-51).

El último parcial fue un paseo para el cuadro malagueño, con un Betis ya entregado. Sirvió para ver a Dani Díez de '4', junto a Shermadini primero y después contra Lessort. Habrá que ver si es una variable que Casimiro empleará también en la competición oficial.Cuatro puntos seguidos de Díaz y cinco de Milosavljevic terminaron de romper el partido (82-58). Disfrutó el equipo de Casimiro de los últimos diez minutos, con transiciones rápidas, pases sin mirar y canastas fáciles. Un triple de Waczynski puso el punto 100 en el marcador y el Unicaja terminó ganando por 102-65.