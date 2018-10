El Unicaja vuelve a avasallar en Primera Nacional y el EBG sufre otra derrota El equipo hace piña tras concluir el partido en Melilla. / @unicajacb Baloncesto femenino Las cajistas se estrenarán en casa el próximo domingo ante el Roquetas MARINA RIVAS Lunes, 8 octubre 2018, 00:33

Este Unicaja no tiene rival, o al menos todavía no lo ha encontrado en ninguna de las primeras dos jornadas de su segundo año en Primera Nacional, la tercera categoría del baloncesto femenino. No tuvieron suficiente las de Lorena Aranda con ganar de 70 puntos su primer cruce de la Liga, sino que incluso aumentaron la diferencia ayer, al derrotar fuera por 82 a un La Salle Melilla (34-116) que ya partía como colista del cuadro B. Tras dos cruces viajando, las cajistas se estrenarán en casa, en el pabellón de Los Guindos el domingo, a las 12.00 horas, ante el Roquetas almeriense.

La misma fecha y hora a la que el EBG, dirigido por Francis Molina, se cruzará ante el último rival del Unicaja, el cuadro melillense. Ambos equipos partirán con igualdad de condiciones el domingo, a las 12.00, en el pabellón de la Universidad, tras la segunda derrota del año que tuvieron que asumir las malagueñas, ayer ante el Andújar a domicilio (74-49).

Por su parte, en el cuadro A, el CAB Estepona concluyó su primer partido liguero debutando en casa con una trabajada victoria por 54-43 ante el Lepe Alius. Esta semana repetirán en su pabellón, en busca del segundo triunfo, ante el Club Náutico Sevilla, el sábado a las 17.00 horas.