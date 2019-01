El vacío de Carlos Suárez Suárez, en el partido ante el Estrella Roja en Málaga. / Salvador Salas El técnico del Unicaja reconoce que la recaída del capitán ha trastocado al equipo ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 23 enero 2019, 00:59

Carlos Suárez se perderá hoy su noveno partido esta temporada, tras más de un mes de baja. En los ocho anteriores, el balance del Unicaja ha sido de cuatro victorias y cuatro derrotas, en una etapa en la que el equipo malagueño ha perdido parte de la identidad que le hizo ser el equipo español más en forma al principio del campeonato.

Es difícil cuantificar en qué medida las lesiones de Alberto Díaz y Carlos Suárez han influido en este bache de juego, pero nadie pone en duda de que son dos jugadores muy importantes en el equipo. El club decidió fichar a Boatright para suplir al base malagueño, lesionado de larga duración y esperar a la recuperación de Suárez. Pero una recaída en la lesión del gemelo derecho ha trastocado los planes del conjunto malagueño, como ayer reconocía Luis Casimiro antes de viajar a Limoges.

«Su lesión me afectó más que la de Alberto Díaz en su día. La vi más problemática, para cubrir a Alberto teníamos más variantes. Podíamos tener mejores números, aunque los que tenemos tampoco son muy malos, pero sí era más importante Carlos, es lo que siento», dijo ayer el entrenador del Unicaja, al que no le gusta hablar de las ausencias. Además reconoció que sustituir ahora al capitán con un fichaje es muy complicado: «Solo nos valen cupos, es mucho más difícil y no puede venir cualquiera porque no nos mejora. Sus plazos de recuperación eran buenos, pero la recaída es lo peor. En su día se reflexionó y era más importante fichar un sustituto para una lesión de larga duración (la de Díaz) que para un jugador que por entonces le quedaban dos semanas para volver».

Con Boatright como único fichaje, Dani Díez y Lessort se están encargando de tratar de reforzar el puesto de '4'. Ambos están haciendo un buen trabajo, especialmente el madrileño, pero el equipo no ha evitado perder capacidad de rebote, solidez defensiva y dureza en las posiciones interiores. El Unicaja ya tiene asumido que se va a jugar el pase a los 'play-off' de la Eurocup sin el capitán y sin un sustituto en su puesto. Quedan sólo tres partidos del 'Top-16', contando con el de esta tarde en Limoges y será difícil que el ala-pívot de Aranjuez pueda competir en alguno de ellos. Le quedan al menos 15 días más de baja, pero tampoco hay un plazo concreto para su regreso. Se espera que esté disponible para la Copa del Rey de febrero, aunque lo lógico es que jugase algún partido antes para ir cogiendo ritmo.

La ansiedad de Fernández

También repasó ayer el entrenador del Unicaja el rendimiento de algunos nombres propios del equipo que tendrán que ser importantes en las próximas semanas. Defendió el trabajo de sus hombres y negó que su equipo sea blando. Cuestionado por este periódico, el preparador reconoció que ha hablado con Jaime Fernández sobre su falta su rendimiento. Al escolta, que brilló en el arranque de temporada, no le están saliendo las cosas y se le ve ofuscado: «Empezó muy bien pero tiene la misma responsabilidad y presión que todos los jugadores. No debe colgarse él esa mochila de tener más responsabilidad que nadie. Debe jugar y tomar las mejores decisiones posibles. Lo veo preocupado porque quiere asumir más responsabilidad de la que le corresponde».

Sobre Boatright aseguró que el equipo «tiene que exprimir sus virtudes». «Él tiene esa virtud de liberar muchos tiros, el otro día por cansancio le costó reconocer qué hay que hacer en cada momento, pero poco a poco va a más», comentó el entrenador.