Vero Matoso: «Impacta anotar siempre más de 100 puntos»

A los 13 años, la ala-pívot canaria Vero Matoso, ya medía más de 1,80 metros; su propio cuerpo ya le decía que su vida estaría ligada al baloncesto. Estudiante de Máster, cantante frustrada y entrenadora del cuadro infantil femenino de la cantera, aporta su experiencia y competitividad a un Unicaja de Primera Nacional que no plantea un objetivo diferente al ascenso.

–Después de toda una vida como profesional en Liga Femenina 1 y 2 y viendo los resultados del equipo, ¿esta categoría le parece un patio de recreo?

–Esta es una liga totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada, se pusieron en contacto conmigo, vi el proyectazo que tenían y me gustó. Al final es un reto; la liga es muy floja porque también hay muchos equipos que tiran de cadetes y júniors para competir, pero nosotras estamos haciendo un equipo para ascender. Lo tenemos entre ceja y ceja.

– Desde luego no pierden el tiempo anotando más de 100 puntos en cuatro de los cinco partidos...

–Impacta anotar siempre más de 100 puntos y que sin embargo nos metan quince. Cuesta acostumbrarse a eso también, pero si queremos conseguir el objetivo, tenemos que tomarnos todos los partidos así.

– ¿Qué piensa de la gente a la que le pueden parecer abusivas estas cifras?

–He leído cosas en las redes sociales sobre que a algunos les puede molestar esa diferencia en el marcador, pero sinceramente, estamos en una liga sénior y que a lo mejor no termina de ser profesional por los equipos que la conforman. Si no quieres jugar una liga sénior, no te inscribas. En nuestro caso, en cada partido salimos a competir a muerte. Los hay que terminamos con 90 puntos (uno concretamente, ante el Raca Granada) y me voy mosqueada porque ya no hemos hecho tan buen partido.

– ¿Se imaginó alguna vez con la camiseta del Unicaja puesta?

–Llevo muchos años viniendo a Málaga y siempre me llamaba la atención que siendo una ciudad tan grande y con tanta cultura de baloncesto, no tuviera un equipo que mandase. Ahora el que está más arriba es el Asisa, pero a nivel de club y cantera, como el Unicaja hay muy pocos

– ¿Ya había algún jugador de baloncesto en la familia?

–No, el deportista de la familia era mi abuelo, que era un luchador canario muy conocido (Cándido Matoso), en los colegios de Canarias se dan todos los deportes y los niños lo estudian a él. Luego mi primo (también Cándido Matoso) ha jugado en Japón, Eslovaquia y Alemania y ahora juega en liga EBA.

– En su caso, después de ser internacional hasta la sub-19, ¿nunca se planteó como hubiera sido su vida de llegar a la selección absoluta?

– No, porque realmente nunca he dejado de trabajar por el baloncesto. Ese no era mi objetivo, es más bien un premio que te llega o no te llega.

– ¿Su objetivo estaba más bien ligado a los estudios?

–Sí, además del baloncesto, he hecho Gestión Comercial y Marketing, ahora estoy haciendo un MBA de Gestión Deportiva a distancia, también me saqué el título de entrenadora, entreno al infantil femenino y tengo un 'clinic' de tecnificación en las islas.

– ¿Se ve en el club en unos años?

– Nunca se sabe, este club es como un centro de alto rendimiento y ahora le están dando al femenino esa igualdad que siempre estamos pidiendo, por eso también estamos aquí.

En corto

¿Algún amuleto o manía? Ahora me ato los cordones mas de diez veces durante el partido.

¿Equipo NBA? Los Golden State Warriors y ahora sigo a los Dallas Mavericks por Luka Doncic.

¿Tiene algún referente en el Unicaja? Germán Gabriel, Garbajosa y de ahora, Carlos Suárez.

¿Y un jugador predilecto/a? Pau Gasol y Felipe Reyes y de mujeres Amaya Valdemoro, Anna Montañana...

¿Practica o ha practicado otros deportes? Sí, voley-playa, fútbol-sala, pádel y de pequeña kárate y gimnasia deportiva.

¿Toca algún instrumento? La guitarra.

¿Algún sueño frustrado? Ser cantante.

¿Una serie favorita? Anatomía de Grey.

En 10 años... Seguiré involucrada en el baloncesto, entrenando o formando parte de un club, quién sabe si el Unicaja.