Viny Okouo acaba en Lituania
Martes, 27 agosto 2019

Era uno de los dos jugadores de la plantilla del Unicaja de la pasada temporada, junto a Brian Roberts, que no tenía destino todavía. Finalmente Viny Okouo jugará la próxima campaña en el Keidainai Nevezis, un modesto conjunto de la de Lituania.

El club anunció hoy la incorporación del pívot congoleño de 2,14 metros y 22 años, que ha estado en la disciplina cajista durante siete años. «He escuchado mucho que la época reciente no ha sido fácil para Nevėžis. Vengo aquí muy motivado y listo para dar lo mejor de mí para cambiar la situación. ¡Mis mejores deseos para los aficionados de Kėdainiai!«, dijo en palabras que recogía la web oficial de su nuevo club.

El Keidainai Nevezis supone un cambio radical para un jugador que no ha aprovechado las ocasiones que ha tenido en el club malagueño. Irrumpió en la primera plantilla con unas expectativas altas tras consolidarse como uno de los mejores pívots de la LEB con el Clínicas Rincón. Sin embargo, a pesar de que ha estado en el equipo ACB durante tres temporadas, no terminó de dar el salto esperado. Es cierto que en las dos últimas temporadas casi no jugó, ni con Plaza y luego con Casimiro. No salió cedido como habría sido lo aconsejable para que tuviese minutos y eso le perjudicó. Ahora se le presenta la oportunidad de relanzar su carrera, pues tiene 22 años y las condiciones físicas idóneas para vivir del baloncesto.