Waczynski es duda ante el Zaragoza por una distensión muscular Waczynski posa con miembros de la Asociación Provincial Síndrome de Down Málaga. / UNICAJA El alero sintió molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha y no se entrenará hasta el viernes JUAN CALDERÓN Miércoles, 27 marzo 2019, 17:04

El Unicaja va de sobresalto en sobresalto. Si la semana pasada perdió a Ryan Boatright, que sigue de baja, en el entrenamiento de hoy cayó lesionado Adam Waczynski. El alero sufrió una distensión en los isquiotibiales de la pierna derecha y es duda para el choque del domingo frente al Tecnyconta Zaragoza (17.00 horas)

El jugador polaco no se va a ejercitar hasta el viernes. Descansará este jueves por precaución y después se decidirá su puede jugar frente al cuadro aragonés. Esto no le ha impedido participar esta tarde en un acto social del club con la Asociación Provincial Síndrome de Down de Málaga, dentro del proyecto One Team de la Euroliga.

En este partido frente al Zaragoza podría volver Alberto Díaz, que durante esta semana ha elevado el ritmo de los entrenamientos y podría ser dado de alta en la Liga Endesa. Además de la duda de Waczynski, los próximos días determinarán si Ryan Boatright puede volver al equipo. El base se lesionó hace dos jornadas en el choque que el Unicaja perdió en la pista del Gran Canaria. Se le diagnosticó un esguince de grado uno en el tobillo izquierdo, pero aunque no es grave, no se ha entrenado con el resto de sus compañeros desde entonces.