Waczynski y el secreto del buen inicio del Unicaja: «Nos reímos y disfrutamos juntos»

Pese a que el regreso a la competición tras dos semanas sin partidos no fue el deseado, la derrota ante el Joventut no empaña por ahora el buen inicio de temporada del Unicaja, con un balance total de 15 victorias y cuatro derrotas, sólo una de ellas en la Eurocup. Unas cifras que sorprenden incluso a los propios jugadores: «Hemos tenido algunos momentos realmente buenos hasta ahora, pero para mí es más importante cómo lo estamos logrando. Puedes ganar muchos partidos, pero si no tienes un buen ambiente, tarde o temprano el equipo se derrumbará», comentaba ayer Waczynski en declaraciones a la página web de la Eurocup. El alero polaco vive su tercera temporada en Málaga y subraya el buen clima que hay este año en el vestuario: «El ambiente en este equipo es genial. Nos divertimos todos los días, con los partidos, pero también en los entrenamientos o en las cenas de equipo. Siempre tenemos algo gracioso de lo que hablar. Nos reímos mucho y hacemos muchas bromas. Disfrutamos del tiempo que pasamos juntos, así es mucho más fácil trabajar y se suelen obtener buenos resultados».

Para Waczynski, este año también se está haciendo un buen trabajo psicológico por parte del cuerpo técnico, para mantener al equipo motivado en todo momento.