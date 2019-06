Todavía no está todo dicho con Wiltjer

Ha sido uno de los jugadores del Unicaja que más críticas ha recibido esta temporada. Su fragilidad defensiva llegó a desesperar a los aficionados, pero el caso es que los números y el perfil de Kyle Wiltjer hacen que los responsables de fichajes del club malagueño se estén planteando volver a contar con el ala-pívot canadiense. Las opciones son remotas, pero están ahí.

El club cajista ha explorado algunas alternativas al ala-pívot, y se está pendiente de alguna opción de un perfil más físico, que de momento no es abordable. Así, la opción de que Wiltjer siga no está descartada. El canadiense mostró quizá su versión más sólida en el último mes y medio, en el que fue el máximo anotador del equipo, y estuvo bastante fiable en la eliminatoria ante el Valencia, promediando 9 puntos y 5 rebotes en los tres duelos de cuartos de final. Más allá de su aportación ofensiva, lo más destacado es que no sufrió excesivamente en defensa, como le había pasado otras veces cuando tuvo al valencianista Will Thomas delante.

En el seno del club gana adeptos la idea de que el canadiense, el segundo máximo anotador y mejor triplista del equipo, puede dar un mejor rendimiento en su segunda temporada y, algo importante, ser más consistente si está rodeado de jugadores de un perfil más experimentado.

A favor de su continuidad está el hecho de que Wiltjer puede lograr un pasaporte comunitario, concretamente de Holanda, pues su abuelo era de este país, y esto lo convertiría en una pieza interesante para confeccionar una plantilla. Por contra, el canadiense pasará a tributar al 48% la próxima temporada, en lugar de al 24% como esta campaña, lo que obligaría al club a un mayor esfuerzo económico para mantenerle el sueldo. Esto es un gran condicionante, al igual que en los casos de Roberts o Lessort. El jugador está ahora en estados unidos y ha participado en entrenamientos con los Detroit Pistons y los Milwaukee Bucks.

Wiltjer no ha ocultado su deseo de seguir en Málaga, de hecho se ha comprado una vivienda y se le ha visto totalmente integrado en la ciudad. «Me encanta la ciudad y los compañeros que he tenido esta temporada. Me gustaría continuar. Es una de las cosas que he hablado con el club, aunque sé que ahora están viendo cosas de contratos. Carlos (Jiménez), me dijo que en las próximas dos semanas tratarían de configurar la plantilla y que estaríamos en contacto. Me encantaría volver a jugar aquí», comentaba la semana pasada tras reunirse con el director deportivo del club.